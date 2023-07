Alejo Veliz é un talento in rampa di lancio. L’attaccante classe 2003 piace al Torino che ha già presentato una prima offerta al Rosario Central ma anche al Milan. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio lo seguono da mesi ed è un profilo che stuzzica parecchio.



CLAUSOLA RESCISSORIA- Veliz è un numero 9 vecchio stampo: fortissimo nel gioco aereo, si muove bene in area di rigore e lavora molto per

la squadra. Il piano dei suoi agenti è quello di lavorare a un trasferimento in Europa subito. C’è un particolare importante raccolto da fonti argentine vicine al giocatore: Veliz può lasciare il Rosario Central con il pagamento della clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Il Milan osserva e nei prossimi giorni deciderà se provare a imbastire una trattativa o meno.