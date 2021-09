. Dopo i tre anticipi di ieri (Bologna-Genoa 2-2, Atalanta-Sassuolo 2-1 e Fiorentina-Inter 1-3) oggi si disputano altre quattro gare.La Juventus cerca la prima vittoria della stagione a La Spezia, la Salernitana cerca i primi punti in classifica contro il Verona. Mazzarri debutta a Cagliari con l'Empoli.. Ancora privo dei vari Ibrahimovic, Giroud, Kjaer, Calabria, Krunic, Bakayoko e Messias,Dall'altra parte Zanetti (senza gli infortunati Lezzerini, Fiordilino, Haps, Ala-Myllimaki e Sigurdsson) ha due dubbi di formazione:Domani si chiude il programma con Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese.(ore 20.45 in diretta su Dazn)CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.(ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky)MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.