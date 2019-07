Il pensiero fisso di Marco Giampaolo si chiama Jordan Veretout: nel giorno della presentazione come nuovo tecnico del Milan, ha più volte pronunciato, in maniera seria o per celia, il nome del centrocampista francese della Fiorentina. Un messaggio nemmeno troppo velato ai propri dirigenti presenti alla conferenza, Maldini e Massara, su quale sia il prossimo rinforzo da acquisire per il nuovo progetto del club rossonero.



ROMA E NAPOLI NON MOLLANO, MA UN NUOVO TENTATIVO... - Dopo Rade Krunic diventato ufficiale nella giornata di ieri, e Ismael Bennacer, il cui arrivo a Milano è questione di dettagli, un'ulteriore rinforzo per un centrocampo che farà della qualità la sua arma principale: certo, arrivare al classe 1993 non sarà facile, vista l'importante concorrenza di Napoli e soprattutto Roma, ma il Milan nei prossimi giorni farà un altro importante tentativo in ottica Veretout. Pensiero fisso, reiterato e fondamentale per la nuova guida tecnica del progetto milanista.



SEPARATO IN CASA, COME KALINIC - Nel frattempo il francese continua ad essere al centro di molte polemiche di mercato: in ritiro con la Fiorentina, in attesa di trovare una nuova squadra, ha smesso di effettuare le sessioni con i compagni, dedicandosi solamente alla cyclette. I giorni prima della partenza dovrebbero essere pochi e ha deciso di passarli da separato in casa: proprio come Nikola Kalinic, un altro giocatore che ha compiuto in passato lo stesso percorso. Da Firenze a Milano, senza ritorno.



@AleDigio89