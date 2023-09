Novità per Milan-Verona, cambia l'arbitro. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la sostituzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido, che non dirigerà la sfida. Al suo posto ci sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, inizialmente designato come quarto ufficiale della sfida. Il nuovo quarto uomo sarà così Giacomo Camplone di Pescara, mentre sono confermati sia gli assistenti Rocca e Moro, che il VAR Valerio Marini, con l'AVAR Lorenzo Maggioni.



Marchetti aveva arbitrato solo un'altra partita dei rossoneri che terminò con diverse polemiche. Era il 25 febbraio 2022, un Milan-Udinese chiuso sull'1-1. I friulani trovarono la rete con un tocco di braccio di Destiny Udogie non ravvisato dallo stesso Marchetti e dal Var.