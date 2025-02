Milan-Verona, formazioni e dove vederla in Tv e steaming

Getty Images

Metabolizzata la sconfitta di Rotterdam inper ilè già tempo di rituffarsi in campionato alla ricerca di una scalata verso il 4 posto.A San Siro arriva ilche deve riscattare una pesantissima sconfitta interna per 0-5 contro. Turno sulla carta favorevole per un Diavolo sempre alla ricerca di un briciolo di continuità.Partita: Milan-VeronaData: sabato 15 febbraio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZN, SKY SPORT UNO (canale 201), SKY SPORT CALCIO (canale 202), SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Streaming: DAZN, Sky Go e NOWSergio Conceiçao non potrà fare affidamento su Fikayo Tomori, fermato dal Giudice Sportivo con un turno di squalifica dopo la contestata espulsione di Empoli. Difficilmente il tecnico rossonero confermerà i FabFour così da tornare al 4-3-3, possibile turno di riposo per Leão e Joao Felix.Nel Verona non c’è Ghilardi, squalificato, al suo posto spazio a Dawidowicz. A centrocampo torna a disposizione Duda, al suo fianco gioca Niasse. In attacco Suslov agirà alle spalle di Mosquera.

Maignan; Walker; Gabbia; Thiaw; Theo Hernandez; Fofana; Reijnders; Musah; Pulisic; Gimenez; Jimenez.La partita del campionato di Serie A Milan-Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky.Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 251).

Sky Sport ha affidato la telecronaca del match tra Milan e Verona a Riccardo Gentile, al commento tecnico ci sarà Massimo Gobbi. A commentare la gara su Dazn sarà invece Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Marco Parolo.