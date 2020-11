Milan-Verona chiude il programma della 7a gioornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà LIVE la moviola della gara



MILAN – H. VERONA

GUIDA (FIORITO – SECHI, IV: MARINELLI; VAR: VALERI, AVAR: GIALLATINI)

33' - Giusto il giallo a Ceccherini anche se il fischio dell'arbitro Guida arriva in netto ritardo. Saelemaekers, che ha subito il fallo mostra tutta la sua frustrazione per il ritardo nella segnalazione chiedendo a gran voce di "fischiare prima".

50' - Calhanoglu segna dopo un tiro di Leao ribattuto dalla difesa. L'assistente però alza la bandierina e annulla. Dopo un lungo check il var conferma la posizione di fuorigico, seppur minima, del turco.

54' - Cartellino giallo per Bennacer in seguito a una manata in corsa a Ilic. Giusta la scelta, nonostante le proteste del centrocampista del Milan