Milan-Verona, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 4 giugno, alle ore 21:00. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro il Verona e in Serie A non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro gli scaligeri. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.