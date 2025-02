(calcio d'inizio alle ore 20:45)(4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Sottil, Santiago Gimenez, Joao Felix. (A disp. Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Bondo, Chukwueze, Pulisic, Leao, Abraham, Camarda). All. Sergio Conceiçao.(3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. (A disp. Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse). All. Paolo Zanetti.

Milan-Hellas Verona è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A. I rossoneri si presentano a questa sfida con 38 punti in classifica, 15 in più dei veneti a quota 23.Oltre allo squalificato Tomori, Sergio Conceiçao deve ancora fare a meno degli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek. Pulisic e Leao partono dalla panchina.Dall'altra parte Paolo Zanetti non può contare sugli infortunati Tengsted, Frese, Slotsager, Harroui e Serdar oltre allo squalificato Ghilardi.A San Siro arbitra Fourneau, assistito da Bindoni e Tegoni con Massimi quarto uomo, Meraviglia e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini: l'unico diffidato è Bradaric.

Nel prossimo turno il Verona gioca in casa con la Fiorentina e il Milan è impegnato in trasferta sul campo del Torino, ma prima cerca la rimonta contro il Feyenoord a San Siro per qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League.