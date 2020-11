Obiettivo rialzarsi. La pesante sconfitta in Europa League contro il Lille ha messo fine alla striscia di 24 risultati utili consecutivi per ile arriva da quattro risultati utili consecutivi, considerato anche l'impegno in Coppa Italia contro il Venezia. Il Verona non ha mai vinto nella sua storia nei 28 precedenti giocati in Serie A in casa del Diavolo: il bilancio vede infatti 16 vittorie rossonere e 12 pareggi, l'ultimo lo scorso 2 febbraio, con il match terminato 1-1. Negli ultimi 7 incroci in campionato fra le due formazioni dal 2015 ad oggi, tuttavia, regna l'equilibrio, con 2 successi per parte e 3 pareggi.G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic.Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.​