Milan, verso Bologna: si rivede Jovic

, valida per il recupero della nona giornata di Serie A. Una sfida assolutamente delicata per le ambizioni della formazione di Sergio Conceicao di raggiungere il 4° posto – attualmente distante otto lunghezze e occupato dalla Juventus – e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, obiettivo fondamentale dal punto di vista sportivo ed economico.Come riportato da Milan News, qualche minuto fa la rosa rossonera è partita dalla stazione centrale di Milano verso Bologna, dove giovedì sera i meneghini affronteranno la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Un match decisivo per la lotta ai posizionamenti europei e alle ambizioni Champions.

Alla volta di Bologna, come rivela Sky Sport,, attaccante ex Real Madrid che è stato assente nell’ultimo periodo. Oltre al classe 1997, ha viaggiato insieme ai compagni anche Alessandro Florenzi (non ancora a disposizione), sempre vicino alla squadra durante il suo periodo di recupero dall’infortunio al legamento crociato subito la scorsa estate.