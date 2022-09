Arrivano novità dall'infermeria del Milan in vista del derby, alcune positive altre meno. La buona nuova per Pioli arriva da Divock Origi: l'attaccante belga ha superato l'infiammazione che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo, è tornato a lavorare in gruppo ed è da considerarsi recuperato per la sfida con l'Inter.



REBIC A PARTE - Discorso diverso per Ante Rebic, ancora in bilico per la stracittadina: il croato ha svolto anche oggi lavoro personalizzato e sarà dunque da valutare nella giornata di domani.