La sconfitta nel derby con l'Inter fa precipitare il Milan al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions. Ma i conti del club rossonero sono ancora in miglioramento, infatti la semestrale di marzo dovrebbe fare registrare un utile come l'anno scorso.



Intanto la proprietà può risolvere con un accordo il contenzioso con l'ex presidente cinese Yonghong Li, che aveva chiesto e ottenuto il sequestro temporaneo di 364 milioni di euro alla holding Rossoneri Sport in Lussemburgo.

I fondi statunitensi Elliott della famiglia Singer e RedBird di Gerry Cardinale (che ha ricevuto in prestito la metà dei soldi per acquistare il Milan) non derogano alle priorità finanziarie e sono allergici a grosse spese.



Per questo, sempre secondo La Repubblica, sono entrambe in salita le piste che portano agli allenatori italiani in Premier League per il dopo Pioli. Antonio Conte al Tottenham guadagna 17 milioni di euro l'anno, Roberto De Zerbi al Brighton ha un ingaggio da 5 milioni netti per 4 stagioni più 2 milioni per lo staff tecnico. Inoltre, come appreso da Calciomercato.com, l'ex Sassuolo e Shkahtar ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro.