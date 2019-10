Il Milan si è allenato in vista della sfida contro la Roma di domenica. Di seguito il report ufficiale diramato dal club rossonero: “La squadra si è ritrovata in mattinata a Milanello per la colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare inizio all'allenamento odierno. All'orizzonte la trasferta di domenica a Roma, dove i rossoneri sono attesi dai giallorossi all'Olimpico alle 18.00. Il gruppo ha svolto tutta la fase di riscaldamento in palestra prima di uscire sul campo per proseguire nel lavoro di attivazione muscolare, con esercizi dedicati alla reattività e una serie di allunghi sui 30 metri. Terminata la prima parte di lavoro atletico, i giocatori si sono spostati sul campo ribassato dove mister Pioli ha dato il via alla fase tattica della sessione. Domani, venerdì 25 ottobre, la squadra svolgerà una seduta di allenamento al mattino”.