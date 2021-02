Dopo il 2-2 di Belgrado, ilgiovedì alle 21 ospita la Stella Rossa di Dejan Stankovic per la sfida di ritorno di Europa League che vale l'accesso agli ottavi di finale della competizione., oltre al pareggio dell'andata e alla sconfitta con lo Spezia.che affronterà la Stella Rossa giovedì e la Roma domenica? Lo vediamo nel dettaglio, dalla porta all'attacco passando per difesa e centrocampo in vista del match in programma domani a San Siro.- A Stefano Pioli non piace parlare di turnover, ma ci saranno delle rotazioni nel suo Milan visti i tanti impegni ravvicinati.e quindi alcuni giocatori dovranno riposare, almeno inizialmente. In porta verso la conferma Gigio Donnarumma dall'inizio, con una novità pronta rispetto al derby:al centro, con Romagnoli favorito nel ballottaggio con Kjaer per completare il reparto arretrato.- A centrocampo - con Bennacer ancora out per infortunio - sono in tre a giocarsi due maglie:, con uno tra Meite (favorito) e Tonali al suo fianco. Il ballottaggio tra i due in mediana è aperto. Sulla trequarti sono stati invece, col turco che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare al top. Occhio invece a Krunic, che si gioca il posto con Rebic: il ballottaggio è aperto, con quest'ultimo sfavorito., oggi accanto a Pioli in conferenza stampa. Senza l'infortunato Mandzukic, Pioli vuole concedere una maglia dall'inizio al portoghese e soprattutto, anche all'andata in panchina contro la Stella Rossa. Domenica ci sarà la Roma in campionato e il Milan vuole tornare a vincere sia in Europa che in Serie A.