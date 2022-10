C'era un tempo in cui ilQuella paura di giocare davanti a 70mila tifosi ormai è solo un lontano ricordo per i rossoneri, che anzi, si sono spesso esaltati tra le mura amiche nell'ultimo periodo. Nonostante ciòLa squadra di Pioli ha ottenuto 46 punti nella stagione 2021/2022 fuori casa, sIn generale, i rossoneri in campionato sono ancora imbattuti in trasferta nel 2022guidata da Dusan Vlahovic - superava i futuri Campioni d'Italia 4-3.La dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della maturità e consapevolezza acquisita dal Milan, a cui si deve aggiungere anche un aspetto più puramente tattico.mentre fa più fatica contro squadre chiuse, come spesso succede quando giocano in casa.Una tendenza - ormai conclamata -in cui i rossoneri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta - con polemiche - contro il Chelsea. D'altronde, rimanendo in Italia, anche in questo breve pezzo di stagione, l. Lontano da Milano, anche nelle serate più complicate, come quella con il Sassuolo e con l'Atalanta, i rossoneri trovano sempre una soluzione e almeno un punto.