Ieri a Milanello c'è stato un summit tra l'allenatore Gattuso e i dirigenti Leonardo, Maldini e Gazidis. Si è ragionato anche sulle prossime mosse di mercato, dove si cerca un attaccante esterno. Come si legge sul Corriere dello Sport, Leonardo è in contatto con l'entourage di Everton. In alternativa al brasiliano del Gremio vengono seguiti lo spagnolo Deulofeu del Watford e il francese Saint-Maximin del Nizza.