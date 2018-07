E' partita oggi alle ore 10, la fase di prelazione della Campagna Abbonamenti per la stagione 2018/2019 del Milan. Lo slogan scelto è "Più forti insieme", un modo per tenere strettamente legati i tifosi alla squadra nonostante le difficoltà degli ultimi periodi soprattutto a livello societario.



LE DATE - Dal 17 fino al 31 luglio sarà attiva la fase di prelazione ordinaria per gli abbonati della scorsa stagione che vorranno riconfermare il proprio posto allo stadio. Dal 1 al 5 agosto, invece, sarà aperta la fase di prelazione speciale, dedicata a chi vorrà rinnovare l'abbonamento scegliendo un posto differente.

La vendita libera degli abbonamenti, infine, partirà il 7 agosto, per tutti coloro che vogliono essere protagonisti insieme alla squadra nella prossima stagione.



PREZZI INVARIATI - Il listino resta invariato rispetto alla passata stagione con i prezzi che partono (per abbonamento intero) dai 205 € per il secondo anello (le curve) ai 2800 delle poltroncine vip. Offerte speciali sono poi pensate nel settore arancio del primo anello per Under 25 e Famiglie. La tessera Cuore Rossonero resta obbligatoria per caricare l'abbonamento anche per la stagione 2018/2019.