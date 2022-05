con gli stadi che, si spera, rimarranno aperti al 100% e permettaranno ai club di ristrutturare anche una politica prezziaria che nei due anni di pandemia era stata di fatto abortita. Dal 16 maggio fino al 30 maggio sarà attiva la prima fase di vendita, dedicata alla conferma del proprio posto per gli abbonati della passata stagione e con prezzi leggermente ribassati che saliranno dal 31 maggio al 30 giugno. L'abbonamento più oneroso, quello dellamentre lasalirà a 320€ nella seconda fase.che riguardano le famiglie, i senior nati dopo il 1957, gli under 25 e coloro che dispongono ancora di un voucher per gli abbonamenti tagliati per la pandemia Covid.L'abbonato 2019/20 potrà esclusivamente confermare il proprio posto. I richiedenti voucher 2019/20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite CRN.L'abbonato 2019/20 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.a cui accederanno con riconoscimento tramite CRN.Comincia la vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati. I richiedenti voucher 2019/20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite CRNL'abbonamento è valido per tutte e 19 le partite di Serie A + il primo turno di Coppa Italia (Ottavi di finale). I richiedenti voucher 2019/20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite CRN.Nel settore Primo Verde Family sarà possibile acquistare abbonamenti a prezzo ridotto Under16 e Under6, abbinati a uno o più abbonamenti interi. L’abbonamento dell’adulto sarà cedibile, mentre gli abbonamenti dei ragazzi non potranno essere oggetto di cambio nominativo. Acquisto non disponibile online, ma solo presso i punti vendita fisici. Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2006 al 31 Dicembre 2015 Under 6: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2016 in poiAl Primo Arancio Laterale e al Primo Verde disponibili formule di abbonamento vantaggiose per i giovani Under25: L'abbonamento Under25 è cedibile solo ad altri Under25. Under 25: tutti i tifosi nati dal 1 Gennaio 1997Nelle Poltroncine Arancio e nel Primo anello Arancio sono disponibili abbonamenti per i nati prima del 1 Gennaio 1957. L'abbonamento Senior è cedibile solo ad altri Senior.Tribuna Onore Rossa – 3000 € -> 3200€Poltroncine Rosse Centrali – 2700 € -> 2850€Poltroncine Rosse – 2000 € -> 2100Poltroncine Arancio Centrali X – 1400 € -> 1550€Poltroncine Arancio Centrali – 1150 € -> 1250€Poltroncine Arancio – 950 € -> 1000€Primo Arancio – 600 € -> 650€Primo Arancio Laterale – 470 € -> 500€Primo Blu – 385 € -> 400€Primo Verde – 385 € -> 400€Secondo Rosso Centrale – 530 € -> 580€Secondo Rosso – 530 € -> 540€Secondo Rosso Laterale – 420 € -> 450€Secondo Arancio Centrale – 490 € -> 550€Secondo Arancio – 490 € -> 510€Secondo Arancio Laterale – 380 € -> 395€Secondo Blu – 270 € -> 320€Secondo Verde – 230 € (Per Milan-Inter, gli abbonamenti del Secondo Anello Verde prevedono lo spostamento automatico al Terzo Blu, oppure, un listino agevolato per poter cambiare settore) -> 280€Terzo Rosso Centrale – 199 € -> 199€