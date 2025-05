Milan, via Conceicao: piacciono Sarri e Italiano. Allegri decide in 20 giorni

La buona notizia per il Milan è che tra meno di due settimane si chiuderà una stagione disastrosa per il club di via Aldo Rossi, che l'ha visto fallire tutti gli obiettivi fissati la scorsa estate.. La prima scelta da fare sarà quella del direttore sportivo con Tony D’Amico dell'Atalanta che resta in quota nonostante le recenti chiusure della famiglia Percassi.La certezza ( o quasi) é che. Conceicao verrà esonerato a fine stagione e con lui andrà via anche la ricerca di una scommessa che non ha pagato in questa stagione. D’Amico ha fato i nomi di Gasperini (difficile, potrebbe rinnovare il contratto con l'Atalanta) eL'ex guida di Napoli e Chelsea cerca una nuova sfida e direbbe sì a un progetto ambizioso.

Ma Gasperini e Sarri non sono gli unici due nomi sulla lista del Milan. Il modo con il quale il Bologna ha vinto dominando la finale di coppa Italia ha fatto togliere ogni dubbio al club rossonero:Il pensiero di Furlani è questo sull’attuale tecnico del Bologna che rimane un suo candidato forte. E Allegri? Resta in quota ma ora ci sarebbe da battere una nutrita concorrenza:. Il Milan vuole fare le cose per bene, non può permettersi di sbagliare, ma non può rimandare la decisione. C'è da rinascere dalle ceneri, c'è da spazzare via le macerie e ricostruire quasi da zero.