Il Milan cerca un terzino destro sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno fra Conti e Calabria potrebbe partire. Il club rossonero ha messo gli occhi sull'ivoriano Serge Aurier del Tottenham, classe 1992 ex PSG valutato sui 15 milioni di euro. La stessa cifra che servirebbe per l'alternativa Denzel Dumfries, 24 anni del PSV, che avrebbe voluto tenere ancora in prestito Ricardo Rodriguez.