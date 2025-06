Milan, si avvicina la cessione di Maignan: nuova offerta del Chelsea, le cifre

Paolo D'Angelo

5 minuti fa



Il Chelsea insiste per Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata dal Milan negli scorsi giorni - che con i bonus non si avvicinava nemmeno a 20 milioni di euro - il club inglese ha presentato una nuova proposta per cercare di convincere la dirigenza del Diavolo a cedere il portiere francese.



IN AGGIORNAMENTO