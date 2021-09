We act with one voice to promote equity, diversity and inclusion: #WeRespAct, always!



Noi agiamo con una voce sola per promuovere equità, diversità e inclusione: #WeRespAct! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) September 23, 2021

. Coi compagni pronti a 'intervenire'. Il Milan posta un video, sui propri canali social, contro le discriminazioni: "Noi agiamo con una voce sola per promuovere equità, diversità e inclusione #WeRespAct". "Tutte le volte che mi insultano per il colore della mia pelle, i miei compagni mi sostengono. Insieme siamo più forti. Tutte le volte che vengono insultato per la mia etnia, io rispondo: 'Tu puoi insultarmi, ma noi pensiamo a vincere'. Ogni volte che mi insultano sui social, io penso alla mia squadra. Insieme, siamo liberi di esprimerci, rispettando tutti. Tutte le volte che mi dicono che le donne dovrebbero giocare con le bambole, le mie compagne mi sussurrano: 'Mostragli chi sei'. Noi amiamo senza distizioni. Noi pensiamo senza pregiudizi. Noi accettiamo senza compromessi. Noi ci battiamo l'uno per l'altro, ovunque noi siamo. Noi siamo una squadra, sempre. Insieme ai nostri tifosi. Dentro e fuori dal campo".