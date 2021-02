SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN DIRETTA SU CALCIOMERCATO.COM E SUL CANALE TWITCH: TUTTE GLI AFFARI, LE NOTIZIE E I VIDEO LIVE SUL SITO, GLI APPROFONDIMENTI, I COMMENTI E IL PAGELLONE

. Il club rossonero non si accontenta di vivere il momento di un primato in classifica inaspettato e che ha posto le premesse per una strategia di rafforzamento con investimenti più per l'immediato, ma guarda già alle mosse utili e necessarie per dare continuità al nuovo ciclo inaugurato dalla triade Gazidis-Maldini-Pioli., interessanti occasioni a parametro zero per consolidare e migliorare l'attuale organico senza un grande dispendio di risorse e trattenere gli attuali punti di riferimento: sono queste le priorità nell'agenda della dirigenza di via Aldo Rossi.- Il mercato non si ferma mai e in quest'ottica vanno considerati, strappato proprio al Milan un anno per 5,5 milioni di euro. Valutazione ovviamente moltiplicata dall'ottimo rendimento fornito dall'ex Nacional, ma che non ha assolutamente raffreddato l'interesse della formazione rossonera: in queste ultime ore verrà fatto un tentativo per assicurarsi da subito un calciatore che completerebbe numericamente e qualitativamente la rosa ma,Due profili considerati funzionali nell'attuale sistema di gioco e promossi in tal senso dallo scouting rossonero. La concorrenza ovviamente non manca, ma Maldini e Massara hanno tutta l'intenzione di bruciare sul tempo le altre pretendenti e strappare il sì dei calciatori con largo anticipo.- Situazioni queste che, per ammissione diretta del direttore dell'area tecnica,. La scadenza di fine giugno si avvicina pericolosamente, ma dal club rossonero è sempre trasparito un certo ottimismo sul felice esito delle trattative per la volontà comune di trovare un accordo.. Anche l'ultima proposta da 7 milioni di euro viene giudicata bassa dal procuratore - che punta alla doppia cifra - e andrà affrontato pure il tema dell'inserimento o meno di una clausola rescissoria.