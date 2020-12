Zlatan Ibrahimovic scalda i motori e si prepara al rientro in campo. Nella giornata di ieri il campione svedese si è sottoposto a una visita di controllo per valutare come procede il recupero dalla lesione muscolare patita nella trasferta del San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Il controllo ha dato esito positivo e adesso Pioli può tirare un sospiro di sollievo.



PARMA NEL MIRINO - Il Milan aspetta il suo leader offensivo, trascinatore in campo e fuori. Ma non vuole correre alcun rischio affrettando i tempi. L'obiettivo resta avere Ibrahimovic a disposizione già nella partita di domenica a San Siro contro il Parma di Liverani. Le sensazioni sono positive, filtra grande ottimismo ma le condizioni verranno valutate nei prossimi giorni a seconda delle risposte che darà Zlatan. Il numero 11 rossonero ha una voglia matta di guidare il gruppo e riprendere da dove aveva lasciato ovvero segnando a grappoli.