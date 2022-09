Aster Vranckx è la grande novità in casa Milan per il centrocampo. L’ormai ex Wolfsburg è arrivato ieri intorno alle 19 a Milano pronto per iniziare la sua avventura in rossonero. Massara e Maldini hanno scommesso con decisione sulle qualità di questo ragazzo classe 2002 che potrà regalare delle nuove soluzioni tattiche a Stefano Pioli.



7.50 VISITE MEDICHE - Vranckx è arrivato intorno alle 8 alla Clinica privata la Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan.