Il Milan accelera sul mercato, pronto a piazzare gli ultimi colpi. In attesa dell’arrivo di un centrocampista offensivo, ieri sera il club rossonero ha accolto Timouè Bakayoko. Il. Un’operazione interessante quella conclusa con il Chelsea: prestito oneroso biennale con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.presso la clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan. In giornata competerà tutto l’iter prima di arrivare alle firme. Questa sera è prevista la sua presenza sulle tribune di San Siro per la partita con il Cagliari.