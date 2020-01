Asmir Begovic il terzo acquisto del Milan in questa finestra di mercato invernale. Il portiere classe 1987 aveva iniziato la stagione con la maglia del Qarabag. Arriva in rossonero dal Bornemouth, titolare del cartellino, in prestito secco fino al termine della stagione.



INIZIANO LE VISITE MEDICHE - Alle ore 10.30 sono iniziate le visite mediche di Begovic presso la clinica La Madonnina. L'obiettivo è quello di metterlo a disposizione di Pioli già per la partita di mercoledi in coppa Italia contro la Spal. Begovic percepirà uno stipendio da 500mila euro fino al termne della stagione e prenderà il posto in rosa di Pepe Reina, ceduto agli inglesi dell'Aston Villa.