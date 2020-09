Brahim Diaz è stato il secondo, grande, colpo di mercato del Milan. Arrivato in prestito secco dal Real Madrid (ma con un patto verbale che mette i rossoneri nella condizione di poter cambiare la formula), il trequartista classe 1999 è pronto per mettersi a disposizione di Stefano Pioli.









AL VIA LE VISITE - Brahim Diaz è arrivato intorno alle 13.30 alla clinica privata La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito dopo che il tampone, a cui si è sottoposto ieri, ha dato esito negativo. Per lui è pronto il numero 21.