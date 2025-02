Milan, visite mediche per Joao Felix, Bondo e Sottil: i dettagli del triplo colpo

Dopo un deadline day da urlo e da batticuore per i tifosi del Milan quello del day after resta comunque un momento importantissimo della gestione della rosa rossonera. Tre sono stati i super colpi chiusi tutti nelle ultime battute della sessione invernale e, sebbene siano tutti e tre già stati ufficializzati con i contratti depositati in Lega Calcio, perpere soprattutto perè giornata di visite mediche.Nella prima mattinata di oggi martedì 4 febbraio 2025 tutti e tre i neo-acquisti rossoneriper sottoporsi alle classiche visite mediche di rito. Joao Felix, successivamente, dovrà recarsi presso il Coni per ottenere l'idoneità sportiva che invece i due centrocampisti ex-Monza ed ex-Fiorentina hanno già ottenuto a inizio stagione.

L'operazione più importante è stata, anche a livello mediatico, quella che ha portato l'attaccante portoghese in Italia dal Chelsea.fra i 2 milioni di euro di onerosità e i 3 milioni di euro di ingaggio del calciatorePiù complessa l'operazione con il Monza per Warren Bondo con il Milan che si è assicurato il cartellino del centrocampista francese con la formula dele con un contratto da 6 mesi e 4 anni firmato dal calciatore. Il centrocampista classe 2005 Kevinha fatto invece il percorso inverso andando in prestito fino a fine stagione al monza.

nfine, ultimo in ordine di tempo, è stato chiuso anche il colpocon la Fiorentina con l'esterno d'attacco che arriva ina fine anno.