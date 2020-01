Primo giorno da nuovo calciatore del Milan per il difensore danese Simon Kjaer. Dopo l'accordo trovato ieri col Siviglia - proprietario del cartellino - per rilevare dall'Atalanta il prestito fino a giugno, riservandosi il diritto di riscatto per la stagione successiva, il centrale classe '89 si sottoporrà in mattinata alle visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Stefano Pioli. Intorno alle 10.30 l'inizio delle visite, concluse verso le 15.



IL RISCATTO - A differenza degli altri nuovi acquisti, Kjaer non dovrà sottoporsi a ulteriori controllo per ottenere l'idoneità sportiva, avendo ricevuto il via libera dal Coni già a inizio stagione con la maglia dell'Atalanta. Per quanto concerne i dettagli dell'operazione, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan vanterà un diritto di riscatto a giugno per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro da versare al Siviglia.