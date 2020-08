Visite mediche con il Milan durante la prima mattinata alla clinica "La Madonnina" di Milano per l'attaccante svedese classe 2003 Emil Roback. Si tratta di un centravanti svedese 17enne che andrà a rinforzare la Primavera rossonera, il suo cartellino è costato intorno agli 1,5 milioni di euro.



SOFFIATO A BAYERN E ARSENAL, LO MANDA IBRA - Roback ha collezionato 5 presenze con l'IK Frej, club di terza serie, affiliato all'Hammarby, dove è stato mandato in prestito per farsi le ossa. Cercato da Bayern Monaco e Arsenal, è considerato uno dei talenti più puri del calcio svedese. Arriva dal club svedese di cui Ibrahimovic è azionista.