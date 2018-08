Carlos Bacca può considerarsi un nuovo calciatore del Villarreal, questa volta a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione dal Milan. L'attaccante colombiano ha raggiunto la Spagna nella serata di ieri e di primo mattino ha svolto le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto quadriennale che lo legherà al Sottomarino Giallo per i prossimi 4 anni. Autore di 18 gol in 43 partite tra campionato e coppe, Bacca lascia il Milan con una valutazione di 7 milioni di euro nell'ambito dell'affare che porta Castillejo in rossonero per un totale di 25.