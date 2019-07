Ismael Bennacer non smette più di volare: il centrocampista classe 1997 ha infatti raggiunto la finale di Coppa d'Africa con l'Algeria da vero protagonista, dopo aver battuto la Nigeria nella complicata semifinale di domenica sera. Tanta roba per il calciatore nato ad Arles, che sta vivendo nelle ultime settimane la classica impennata di carriera che si confà a un 22enne che sta per spiccare un balzo e gettarsi nel calcio che conta, lasciando la gioventù all'idillo di Empoli.



GIAMPAOLO LO ADORA, L'ALGERIA LO VENERA - Bennacer, ormai non è più un mistero, è a un passo dal diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan: richiesto a gran voce dal tecnico Marco Giampaolo, che ne apprezza la garra mista a gran tecnica e abilità d'impostazione e soprattutto la duttillità tattica, dato che può giocare facilmente sia da regista davanti alla difesa che da mezzala, ha voluto nobilitare la propria estate con la finale del massimo torneo africano per nazionali. Prestazione da leader assoluto, con una traversa clamorosa colta nel finale prima di conquistarsi la punizione decisiva trasformata da Mahrez all'Ave Maria, che ha portato le "volpi del deserto" in finale per la prima volta dal 1990.



COSA MANCA ALL'ARRIVO AL MILAN? - Ma cosa manca alla chiusura dell'affare con il club rossonero? Quasi nulla, dato che il centrocampista algerino ha scelto da giorni il club rossonero, entusiasta di giocare a San Siro: i dirigenti del Milan stanno definendo gli ultimi dettagli con gli agenti del giocatore, ma siamo alla linea dell'arrivo. L'Empoli manterrà la parola data al Milan e non ascolterà nuove offerte: l'accordo è stato trovato per 16 milioni di parte fissa più 1/2 milioni di bonus. L'agente, che aveva fatto le bizze per un aumento di ingaggio richiesto all'ultimo, si è dato pace: il contratto sarà quinquennale a 1.5 milioni a stagione, come pattuito inizialmente. Il ritardo nella chiusura dell'affare è dovuto anche all'entourage, che solo da lunedì sarà al rientro in Italia da altri affari tra cui uno in Qatar: per chiudere l'ennesimo, sull'asse Empoli-Milano.



@AleDigio89