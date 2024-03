Milan, visto Koulierakis? Gol, assist e autogol procurato in PAOK Salonicco-Dinamo Zagabria

Federico Targetti

Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003 del PAOK Salonicco, è stato nei radar del Milan nelle scorse sessioni di mercato, e nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro la Dinamo Zagabria ha fatto capire come mai gli uomini-mercato rossoneri si erano interessati a lui.



CHE PARTITA - In una partita in cui i bianconeri di Grecia dovevano recuperare il 2-0 rimediato in Croazia, Koulierakis si è letteralmente scatenato: prima ha offerto l'assist per l'1-0 di Baba, poi ha calciato da lontano e, grazie a una deviazione decisiva, provocato l'autogol di Sucic. Non contento, dato che la paternità del momentaneo 2-0 è stata riconosciuta all'avversario, ha segnato il gol del 4-1, gara poi terminata 5-1 con il rigore di Zivkovic nel finale.



CHI E' KOULIERAKIS - Koulierakis è ormai un leader del PAOK: 29 presenze e 4 gol, ben 3 dei quali in campo europeo (cui va aggiunto anche l'autogol procurato stasera). Conta anche 5 presenze nella nazionale greca. Molti dicono che sia destinato a fare il salto in una delle cinque maggiori leghe europee nel corso della prossima estate.