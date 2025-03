Getty Images

Milan, visto Maignan? Para un rigore, ma la Francia va sotto di due con la Croazia

Federico Targetti

11 minuti fa



Mike Maignan, portiere del Milan e della Nazionale francese, sta avendo il suo gran bel da fare in questa stagione: le fatiche del Diavolo prima con Fonseca e poi con Conceicao, il primo posto nel girone di Nations League strappato all'Italia dai transalpini solo all'ultima giornata dopo il ko interno per 3-1.



E la situazione non è più tranquilla nell'andata dei quarti di finale del torneo UEFA contro la Croazia: in apertura di match c'è un rigore parato a Kramaric, il 13esimo nella carriera di Magic Mike, ma il primo tempo si è chiuso sul parziale di 2-0 per la formazione balcanica in virtù delle reti dell'ex Crotone Budimir e dell'ex Inter Perisic, che quest'anno in Champions League ha segnato due volte alla Juventus con la maglia del PSV Eindhoven. La gara di ritorno si giocherà in Francia domenica alle 20:45.