Difficilmente avrebbe potuto scegliere palcoscenico migliore,, per presentarsi all'élite del calcio europeo: il Da Luz di Lisbona, casa del, ha visto le prodezze di attaccanti in rampa di lancio come, ultimo della lista, Gonçalo Ramos passato al Psg, ma anche dei vari Oscar Cardozo, Joao Felix, Darwin Nunez. Questa volta a rubare la scena, complicando maledettamente il discorso qualificazione per le Aguias del presidente, ex calciatore di Fiorentina e, è stato un avversario:. Lo 0-1 è poi diventato 0-2 grazie a Gloukh, ma il 90% della rete è stato ancora di Simic:Simic, che è, è di proprietà del Salisburgo ormai da più di due anni. Gli austriaci, famosi per essere una vera e propria fucina di talenti (Haaland su tutti), lo hanno fatto crescere nelle giovanili, con le quali si è laureatoOggi, assieme a Konaté, è lui uno dei terminali offensivi della prima squadra che sogna il passaggio agli ottavi nel girone dell'Inter. Proprio i nerazzurri non rievocano un bel ricordo per Roko:Simic è sicuramente un profilo futuribile, certo ancora non pronto per i palcoscenici più pesanti, ma si trova nell'ambiente giusto.: accanto a profili un po' più scafati, come Jonathane quel Benjaminche ha lasciato il posto al Salisburgo a Simic per andare ai "cugini" tedeschi del Lipsia, c'è proprio lui.