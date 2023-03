Ilè tornato a sorridere, ilcontinua a navigare in acque pessime. Verso la sfida di ritorno degli ottavi di, stati d’animo opposti tra Italia e Inghilterra: questa sera il Diavolo affronterà lain campionato dopo quattro vittorie consecutive senza subire reti, mentre gli Spurs nel pomeriggio hanno perso ancora contro il Wolverhampton.Momenti diversi per le due squadre. Dopo la crisi di gioco e risultati, il Milan di Pioli si è ricompattato tornando a sorridere grazie allePer gli Spurs, nessuna reazione. Il gol dinel pomeriggio di Premier ha solo messo il punto esclamativo a una situazione già nera: dal 15 gennaio, la squadra di Conte ha perso 6 partite delle 11 giocate. Numeri horror, prestazioni poco intense e convincenti.Stellini, vice di, ha analizzato così l’ultimo ko: "Abbiamo avuto alcune occasioni per segnare, ma non siamo stati abbastanza cattivi negli ultimi metri, quando ci si procura delle opportunità bisogna sfruttarle". Poi, sul ritorno in panchina del tecnico italiano: "E' importante riaverlo con noi".Per la sfida contro il, i londinesi dovranno fare i conti con più assenze pesanti. Ai forfait di, out dopo l’ultimo intervento al ginocchio, si era aggiunto solo poche fa settimane lo stop di Bentancur.Conte, al ritorno in panchina, avrà più di un problema da risolvere.