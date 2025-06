Milan, Vlahovic è un'idea concreta: la situazione

Tra le squadre più attive in questa prima fase del mercato c'è il Milan con unal lavoro 7 giorni su 7 per formare una rosa competitiva nel minor tempo possibile e seguendo le idee diNelle riunioni degli ultimi giorni è emersa la necessità di puntare, con decisione, a un attaccante da doppia cifra, un attaccante sul quale costruire le ambizioni da titolo.. Nonostante le incomprensioni degli ultimi mesi alla Juventus della scorsa stagione, Dusan resta uno dei pallini del tecnico livornese che ha espressamente chiesto alla sua dirigenza di provare a sondare il terreno con la Vecchia Signora.In linea di massima la Juventus non vorrebbe rinforzare una diretta avversaria in campionato ma Vlahovic merita un discorso a parteIl nodo principale è relativo all'ingaggio del classe 2000 da 12 milioni di euro netti a stagione.Nelle scorse ore è emersa la candidatura di Mateo Retegui, bomber dell'Atalanta e vecchia conoscenza di Moncada che poteva prenderlo dal Tigre 2 anni fa per 15 milioni, ma in questo momento sembra venire subito dopo quella di Vlahovic.