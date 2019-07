Il miliardario francese Bernard Arnault, ceo del conglomerato di beni di lusso LVMH, continua la sua marcia nella classifica dei miliardari a livello globale. Secondo i calcoli in real time di Forbes, il suo patrimonio è a 103,1 miliardi di dollari, appaiato a quello di Bill Gates (103,2 miliardi di dollari) che è secondo nel ranking in tempo reale.



Bernard Arnault è una delle tre persone al mondo, sul podio insieme al fondatore di Amazon, Jeff Bezos e al cofondatore di Microsoft, Bill Gates. Secondo alcune voci non confermate, Bernard Arnault sarebbe interessato ad acquistare il Milan dal fondo statunitense Elliott.