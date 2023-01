Aster Vranckx ha parlato ai microfoni di Milan TV prima di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata di Serie A 2022-2023, di scena alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare: “Abbiamo avuto un po' di difficoltà nelle ultime partite, oltre che sfortuna nelle occasioni che abbiamo avuto. Per stasera servirà riuscire a concretizzare tutte le chances che avremo".



A DAZN, si è così espresso: "Prepariamo tutte le partite per vincere, è una partita importante. Sto prendendo spazio, spero di avere maggiore minutaggio".