Chi lo vinceva faceva la Coppa dei Campioni e provava a vincerlo, il Milan c’è riuscito tante volte, le altre (anche mettendole tutte insieme) un po’ meno.ed è subito diventato importante arrivare secondi, oggi persino quarti, perché giochi la Champions e festeggi come se avessi vinto, anche se non hai vinto e sai che non vincerai nulla. Partecipi.Già così è una deviazione pericolosa,soprattutto sulla piazza pubblica dei social dove le opinioni si contano ma non si pesano, un po’ come spesso si fa con i gol degli attaccanti. Sono i virtuosi del bilancio, quelli per cui conta di più chiudere la stagione con meno debiti dei rivali che più punti in classifica. quelli per capirci che dicono che Tonali a 80 milioni non si poteva non vendere, perché era un’occasione irrinunciabile. D’accordo, ma per chi? E in cambio di cosa?Inter e Milan in questo caso sono un esempio che più chiaro non potrebbe essere. Gli Zhang sono in affanno economico da almeno 2 anni e hanno sottoscritto una montagna di debiti (loro, non l’Inter) per provare a continuare a vincere, perché vogliono farlo e perché pensano che vincendo potrebbero uscire dai guaihanno invece attuato una politica economica molto differente, più oculata, hanno risanato i conti e continuano sulla stessa via.Lo scudetto del 2022, per quanto bello è meritato, non era necessario al piano di sviluppo e infatti successivamente la squadra non è stata rinforzata, e non solo perché Maldini ha sbagliato l’acquisto CDK, ma per scelta.E venderà anche con Onana, se arriverà l’offerta giusta o forse anche se non arriverà, ma non ci sarà altro modo per trovare i soldi necessari a chiudere Lukaku.Prenderà, prenderebbe un altro portiere, pensando che basti.Ha fatto profitto, disfatto definitivamente il centrocampo dello scudetto, rinunciato a un italiano, ammainato una possibile bandiera e ora ricompone il puzzle, che valuteremo meglio non a fine mercato ma a fine stagione,. Senza Tonali (e Kessie e Bennacer infortunato), il Milan è più debole. Con Frattesi (se non vende Barella) l’Inter è più forte, eppure se lo dici arrivano stormi di neo commercialisti, pronti a ricordare la politica virtuosa di Cardinale e i debiti di Zhang.cosa dovrebbe gasare di più un tifoso, la squadra costruita per vincere o quella che riesce a quadrare il proprio bilancio? Perché al Milan di Berlusconi, nessuno ha mai rimproverato 31 bilanci negativi su 31? Forse, perché nel frattempo ha conquistato 29 trofei? Non è che puntare la luce sui virtuosismi economici del Milan, di questo Milan, sia l’unico modo per nasconderne i veri obiettivi (vedi sopra)? Resta strano che ci siano tifosi cui stia bene così.@GianniVisnadi