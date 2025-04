Milan, Walker e il rimprovero a Joao Felix: "Passa la palla, qui nessuno è Messi" VIDEO

Nervi tesi per il risultato, nervi tesi per l'ennesima partenza negativa, nervi tesi per una stagione che proprio non vuole raddrizzarsi e allora in casasuccede anche che nel tunnel degli spogliatoi del Diego Maradona, con la squadra sotto 2-0 all'intervallo, un giocatore dell'esperienza internazionale di, nonostante sia arrivato soltanto a gennaio, rimproveri un altro neo-acquisto estivo comeper il modo in cui sta interpretando la partita. E quel siparietto, diventato virale perché ripreso dalle telecamere di Dazn, fa riflettere anche sul futuro del portoghese a Milano.

Kyle Walker to Joao Felix:



“Just pass the ball, no one here is Lionel Messi”



pic.twitter.com/YJu4QdSPze — MC (@CrewsMat10) April 1, 2025

Nel tunnel che porta dagli spogliatoi al campo da gara, mentre il Milan si apprestava a rientrare in campo gli ultimi due calciatori ad arrivare verso le scale sono stati Kyle Walker e Joao Felix con il primo visibilmente preso a suggerire, in tono autorevole, un comportamento diverso al compagno di squadra. Il passaggio fondamentale del discorso è stato

L'impatto dell'attaccante portoghese sul mondo Milan era stato devastante in quell'esordio a gennaio in Coppa Italia contro la Roma e quel gol in pallonetto che aveva fatto gridare alla svolta. Da allora il nulla e oggi, con ilda 3 milioni di euro (+2 di bonus) dalche scadrà a fine stagione,con il Galatasaray già contattato sullo sfondo e un'ennesima occasione sprecata in un percorso che è ormai lontano dai fasti di quell'esordio scintillante al Benfica.