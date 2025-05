Milan, già presa la decisione su Walker

della propria storia. La missione è partita con un Sergio Conceicao concentrato sulla migliore formazione possibile per avere la meglio su un avversario come lo è il Bologna di Vincenzo Italiano. Confermare la fiducia a due grandi protagonisti del derby contro l’Inter vinto in semifinale come Alex Jiménez e Luka Jovic o puntare sulla mentalità vincente di Kyle Walker e su un bomber ritrovato come Santiago Gimenez? Sono questi i due dubbi che il tecnico portoghese dovrà sciogliere nelle prossime ore.

L’obiettivo principale è svanito ma ce n’è un altro altrettanto importante relativo alla Coppa Italia per lasciare da vincente oltre a rimpinguare un palmares che vede 1 Champions League, un campionato dei mondo per club, 6 Premier League, 1 Supercoppa Inglese, 2 coppe d’Inghilterra e 4 coppe di lega inglese.

Sulla scelta pesano soprattutto due fattori: l’esplosione di Jimenez e l’infortunio al gomito che non gli ha permesso di avere quella continuità necessaria per convincere il club. Da vincente qual è il terzino inglese ha una grande chances di chiudere questa esperienza nel migliore dei modi.