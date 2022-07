A casa Milan rispunta l'ombra di Yonghong Li. L'uomo d'affari cinese non è più il presidente del club rossonero già da 4 anni, ma torna a far parlare di sé per una notizia d'attualità. Infatti ha ottenuto il sequestro di 364 milioni di euro da parte del Tribunale del Lussemburgo. Come si legge su Il Sole 24 Ore, si tratta di una misura temporanea in attesa del ricorso da parte di Elliott.



I DETTAGLI - Nella causa di risarcimento della Rossoneri Sport Limited di Hong Kong contro i veicoli che controllano il Milan (Rossoneri Sport Investment e Project Redblack), Mister Li viene assistito dai legali italiani dello studio Cleary Gottlieb. In particolare il sequestro riguarda un credito della Project Redblack nei confronti della Rossoneri Sport, la società che a sua volta controlla il Milan. L'imprenditore cinese punta a recuperare parte dei soldi persi, basandosi su una perizia svolta da un consulente, il professor Paolo Gualtieri, con una valutazione del club rossonero effettuata nel 2018 per una cifra compresa tra 430,9 milioni e 610,1 milioni di euro. Yonghong Li chiede di avere diritto alla differenza, il surplus, tolti i finanziamenti di Elliott.