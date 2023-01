Gianluca Zambrotta ha parlato a Milan TV prima della sfida valida per la Supercoppa Italiana fra Milan e Inter, gara in programma alle ore 20: "Nel 2011 ha vinto il Milan, questo è un altro derby in terra straniera. E' una partita importante, potrebbe aiutare il Milan a superare il momento non semplice che sta attraversando. Queste sono partite importanti che vanno affrontate nel miglior modo possibile. Spero sia una bella partita".