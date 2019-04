Cristian Zapata, difensore del Milan, parla al termine della gara pareggiata contro il Parma a Milan Tv: "Oggi non abbiamo giocato bene. Tutti volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Eravamo anche andati in vantaggio e non siamo riusciti a proteggere il gol di Castillejo. Poi abbiamo subito la rete da punizione, forse in barriera avremmo potuto fare meglio".



SUL PRIMO TEMPO - "Oggi la prestazione non è riuscita di gruppo, senza cattiveria. Un peccato perché erano tre punti fondamentali. Difficoltà con le piccole? Vanno affrontate meglio a livello mentale. Ci stiamo giocando qualcosa di importante, mancano ancora delle partite e c'è tempo per migliorare questo aspetto".



SULLA CHAMPIONS - "Ancora abbiamo le nostre chance, dobbiamo sicuramente migliorare perché ci giochiamo tutto. Facciamo meglio già dalla prossima"