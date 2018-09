Cristian Zapata ha parlato a Milan TV nel pre partita di Empoli-Milan: "Oggi è veramente importantissimo il risultato. Abbiamo giocato molto bene, ma non abbiamo portato a casa i punti che meritavamo contro l'Atalanta. L'importante non è giocare bene oggi, ma vincere. Borini e Cutrone? Lavorano per un posto da titolare, hanno questa occasione e sicuramente la sfrutteranno. Hanno fame. Spero che la squadra sia compatta e che riusciremo a portare a casa i 3 punti. Come sto? Sto bene, sono 3 settimane che mi alleno con la squadra, quando mi chiamerà in causa il mister sarò pronto".