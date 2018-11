Cristian Zapata, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV prima della sfida di Europa League contro il Dudelange: "È importante farsi trovare pronti, allenarsi al massimo e dare disponibilità totale al gruppo. In questo momento di difficoltà, di assenze, io ci sono e cercherò di dare tutto. Oggi è una gara importante e abbiamo bisogno di tutti quelli a disposizione".



SULLA LAZIO - "Sono orgoglioso, ho fatto bene in quella difesa improvvisata ma ci siamo capiti molto bene parlando tanto. È un periodo un po' così ma con quelli che sono rimasti dobbiamo portare la barca avanti. Stasera dobbiamo dare pressione nei primi minuti e fare una gara aggressiva da portare a casa".



Poi a Sky: "Oggi dobbiamo vincere, non è una partita facile. Dobbiamo essere bravi per fare pressione nei primi minuti e andare subito in vantaggio, così la partita sarà più facile. Sicuramente, oggi ci sono tanti che giocano poco, serve dare una parola in più, attenzione per non essere sorpresi. I gol servono, Higuain e Cutrone si capiscono molto bene e speriamo riescano a segnare e a fare una partita di valore"