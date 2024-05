Milan, Zeroli: "Mi ispiro a Bellingham. L'esordio in Prima squadra un'emozione grandissima"

Un'annata straordinaria per, centrocampista delprotagonista con la Primavera di Ignazio Abate e capace di trovare il debutto anche in Prima squadra con Pioli.Il classe 2005, premiato come miglior centrocampista del campionato di Primavera 1 nel corso dei "Primavera Football Awards" di Sportitalia, ha parlato così della sua stagione: "Sicuramente è stata un'annata molto positiva. Sono molto contento di ricevere questo premio, vi ringrazio, e speriamo di arrivare più infondo possibile ai playoff".- "Sicuramente l'esordio (in Prima squadra, ndr). E' stata un'emozione grandissima. Esordire davanti ai nostri tifosi a San Siro credo che sia il sogno di tutti i bambini che iniziano a praticare questo sport".

- "Sì, siamo un gruppo molto unito. Siamo una famiglia. Credo che il mister sia stato molto bravo a integrarsi nel gruppo e crearne uno solido, positivo. Siamo molto contenti e proviamo a dare sempre il massimo".- "Sicuramente le energie per queste fasi finali ci sono. Diamo il massimo, lavoriamo tanto durante la settimana per arrivare più in fondo possibile per arrivare ad alzare casomai la coppa".- "E' un mister molto tosto e abbastanza severo. Però, come ho detto prima, ha creato un grandissimo gruppo e un bellissimo legame con tutti noi".

- "Bellingham".