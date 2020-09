Steven Zhang e Andrea Agnelli a casa Milan, ma il mercato non c'entra. I presidenti di Inter e Juve si sono recati nella sede del club rossonero per approfondire in particolare il tema dei diritti televisivi e della possibilità che fondi privati possano investire nel campionato italiano: un'ipotesi che le società favorevolmente per fare crescere il calcio italiano, considerato con grandi potenzialità.